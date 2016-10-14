صفر عبدالوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصادف در محور خرم آباد - پلدختر اظهار داشت: در تصادف رانندگی بین دو دستگاه خودرو وانت پیکان و کامیون در این محور دو نفر کشته و یک نفر نیز زخمی شدند.

وی افزود: یک دستگاه وانت پیکان به شماره ۴۴۳ ع ۳۴ ایران ۴۱ که از خرم آباد به سمت پلدختر در حرکت بود با یک دستگاه کامیون به شماره ۹۵۳ ع ۱۵ ایران ۳۱ که در جهت مخالف حرکت می کرد در نزدیکی روستای «روبند جلگه خلج» پلدختر برخورد کرد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: شدت این حادثه رانندگی به حدی بود که دو نفر از سرنشینان وانت پیکان به نام های «لیلا شهبازی» و کودک سه ماهه «آثنا علی پور» در دم فوت کردند.

سرهنگ عبدالوند افزود: مجروح این تصادف راننده وانت پیکان «حسین علی پور» برای درمان توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی(ره) پلدختر منتقل شد.

وی گفت: علت تصادف انحراف به چپ راننده وانت پیکان از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه اعلام شد.