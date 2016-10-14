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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۴

فرمانده انتظامی پلدختر خبر داد؛

تصادف در محور خرم‌آباد - پلدختر دو کشته و یک مجروح بر جای گذاشت

تصادف در محور خرم‌آباد - پلدختر دو کشته و یک مجروح بر جای گذاشت

پلدختر - فرمانده انتظامی پلدختر از تصادف رانندگی در محور خرم آباد - پلدختر خبر داد و گفت: در این تصادف دو نفر کشته و یک نفر مجروح شدند.

صفر عبدالوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصادف در محور خرم آباد  - پلدختر اظهار داشت: در تصادف رانندگی بین دو دستگاه خودرو وانت پیکان و کامیون در این محور دو نفر کشته و یک نفر نیز زخمی شدند.

وی افزود: یک دستگاه وانت پیکان به شماره ۴۴۳ ع ۳۴ ایران ۴۱ که از  خرم آباد به سمت پلدختر در حرکت بود با یک دستگاه کامیون به شماره ۹۵۳ ع ۱۵ ایران ۳۱ که در جهت مخالف حرکت می کرد در نزدیکی روستای «روبند جلگه خلج» پلدختر برخورد کرد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: شدت این حادثه رانندگی به حدی بود که دو نفر از سرنشینان وانت پیکان به نام های «لیلا شهبازی» و کودک سه ماهه «آثنا علی پور» در دم فوت کردند.

سرهنگ عبدالوند افزود: مجروح این تصادف راننده وانت پیکان «حسین علی پور» برای درمان توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی(ره) پلدختر منتقل شد.

وی گفت: علت تصادف انحراف به چپ راننده وانت پیکان از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه اعلام شد.

کد مطلب 3795243

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    نظرات

    • جواد ۰۰:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه ولی چطور انحراف به چپی بوده که سرنشناش متاسفانه بدتر آسیب دیدند! ایمنی خودرو نقش کمی نداشته!...

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