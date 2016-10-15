یادمان نویسنده فقید بوشهری برگزار می شود

مدیر مجموعه فرهنگی هنری پیرسوک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، گفت: در ادامه نشست های داستان پیرسوک که به میزبانی این مجموعه برگزار می شود دوشنبه ۲۶ مهرماه جاری به محسن شریف، داستان نویس برجسته بوشهری اختصاص دارد.

نیما تقوی به میهمانان و سخنرانان این یادمان اشاره کرد و افزود: در این نشست شاپور جورکش، ابوتراب خسروی، امین فقیری، محمد کشاورز، سعید مهیمنی و کیوان نریمانی به سخنرانی خواهند پرداخت.

محسن شریف متولد پنجم آذرماه ۱۳۱۵ در روستای چاهکوتاه از توابع بوشهر است که پس از سال‌ها نوشتن، نخستین کتابش را با نام «فصل‌های تکراری» در ۵۴ سالگی از سوی انتشارات نوشتار (۱۳۶۹) چاپ و منتشر کرد. او همچنین دومین رمانش را با عنوان «آس نحس» در سال ۱۳۷۷ به همت انتشارات قلمرو روانه بازار کتاب کرد.

رمان «سال‌های صبر» (چاپ اول، انتشارات نیم‌نگاه: ۱۳۷۹؛ چاپ دوم، انتشارات داستان‌سرا: ۱۳۸۲)، «ورار» (مجموعه داستان، انتشارات نیم‌نگاه: ۱۳۸۱) و «تب نوبه» (رمان، انتشارات افراز: ۱۳۹۴) از دیگر آثار او هستند که تا امروز مجال انتشار پیدا کرده‌اند. همچنین مقالات و نوشته‌های پراکنده‌ای از ایشان در نشریات به چاپ رسیده است.

محسن شریف، داستان‌نویس مطرح بوشهری، ساعت ۲۳ شب پنج‌شنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۵ پس از تحمل یک دوره بیماری در منزل شخصی‌اش در بوشهر درگذشت.

نشست داستان خوانی ویژه محسن شریف، دوشنبه ۲۶ مهرماه جاری در ساعت ۱۹ در مجموعه فرهنگی هنری پیرسوک در خیابان ۳۸ بلوار کریم خان زند برگزار می شود.