بافت بیش از ۲۰۰۰ تخته قالی توسط مددجویان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد آذربایجان شرقی، غلامحسین پورمناف شربیانی شنبه با اشاره به اینکه هشت هزار و ۶۰۰ مددجوی تحت حمایت این نهاد در سطح استان قالی بافی می کنند، افزود: این مددجویان در شش ماهه اول امسال دو هزار و ۶۰۳ تخته قالی به متراژ ۱۱ هزار متر مربع بافته اند.

وی با بیان اینکه ارزش قالی های بافته شده طی این مدت نزدیک به ۱۰۷ میلیارد ریال بوده است، افزود: همه مددجویان شاغل به بافت فرش با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اتحادیه قالی بافان استان کارت مهارت دریافت کرده اند.

معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداد آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای ارتقای مهارت های مددجویان قالی باف آموزش های پایدارسازی و توسعه برگزار شده است، اظهار کرد: چهار هزار و ۴۸۲ نفر از مددجویان قالی باف نیز در آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

وی در مورد نحوه اعطای تسهیلات به مددجویان قالی باف خاطرنشان کرد: این مددجویان پس از آموزش و کسب مهارت و بر اساس متراژ قالی تسهیلات دریافت می کنند و سال گذشته هفت هزار و ۷۶۸ تخته قالی بافته شده مددجویان این نهاد به متراژ ۳۴ هزار مترمربع فروخته شده و ارزش تولیدات مددجویان قالی باف استان افزون بر ۳۲۴ میلیارد ریال بوده است.

پورمناف در پایان تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این نهاد ایجاد اشتغال پایدار و هدایت مددجویان به سمت توانمند سازی است.