در برابر زورگويان سرخم نمي كنيم / از توسعه روابط با ارمنستان استقبال مي كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، غلامعلي حداد عادل در ديدار با رئيس جمهور ارمنستان با اشاره به موضوع پرونده هسته اي ايران افزود: ما همواره بر مذاكره در خصوص اين پرونده تاكيد كرده ايم.

وي با قدرداني از مواضع منطقي ارمنستان در موضوع هسته اي جمهوري اسلامي ايران گفت: برخي قدرت هاي بزرگ در پي بهانه جويي در اين باره هستند اما ما همواره بر حل و فصل منطقي پرونده هسته اي ايران تاكيد كرده ايم.

رئيس مجلس با اشاره به اينكه آمريكا از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل مقابله آن با سلطه جويي آمريكا ناراحت است، افزود: آنها با وجود گذشت 27 سال پيروزي انقلاب اسلامي هنوز از براندازي سخن مي گويند.

حداد عادل گفت: آنها يك روز حقوق بشر روز ديگر تروريسم و امروز هم مسائل هسته اي ايران را بهانه مي كنند درحالي كه خودشان با حمايت از منافقين تا كنون باعث شهادت هزاران نفر از مردم ايران شده اند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به پيوند هاي ديرينه دو ملت ايران وارمنستان برگسترش مناسبات دو كشور بويژه در بعد پارلماني تاكيد كردو گفت: از توسعه روابط با ارمنستان استقبال مي كنيم.