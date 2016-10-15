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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۶:۰۶

دستاورد جدید پزشکی؛

داروی آسم قادر به پیشگیری از بیماری کبدی

داروی آسم قادر به پیشگیری از بیماری کبدی

به گفته پزشکان، دارویی که معمولا برای پیشگیری از آلرژی ها و آسم استفاده می شود دارای قابلیت پیشگیری از بیماری کبدی هم هست.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز سلامت Baylor Scott & White تکزاس در مطالعه بر روی موش ها دریافته اند که «کرومولین سدیم» با موفقیت مانع از مجموعه سلول های ایجادکننده بیماری کبدی معروف به فیبروز کبدی که در حالت پیشرفته منجر به سیروز کبدی می شود، شده است.

با استفاده از مدل تقلیدکننده از کلانژیت اسکلروزان انسان، محققان دریافتند این دارو با موفقیت مانع از تولید هیستامین می شود و در نتیجهح احتمال بروز فیبروز کبدی هم کاهش می یابد.

با این حال محققان عنوان می کنند برای اطمینان از دوز مصرفی موردنیاز برای انسان نیاز به آزمایشات بیشتری هست.

کد مطلب 3795260

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