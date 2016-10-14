دورتموند و هرتابرلین امتیازات را تقسیم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال دورتموند و هرتابرلین در آغاز هفته هفتم رقابتهای بوندس لیگا برابر هم به میدان رفتند که این بازی پر حادثه با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

والنتین استوکر در دقیقه ۵۱ تیم هرتابرلین را پیش انداخت و پیر امریک اوبامیانگ هم در دقیقه ۸۱ کار را به تساوی کشاند. اوبامیانگ پیش از این گل و در دقیقه ۷۷ یک ضربه پنالتی را از دست داد.

در دقیقه ۸۴ بازی امره مور از دورتموند اخراج شد و در دقیقه ۹۰ نیز استوکر از هرتا با دریافت کارت قرمز اخراج شده بود.

پنج بازیکن از هرتا و یک بازیکن دورتموند در این دیدار کارت زرد دریافت کردند.