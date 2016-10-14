چشم دایی به جایگاه پرسپولیس/ کمک فرکی به برانکو/ روز سیاه استقلال

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: هفته هشتم از شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر عصر امروز شنبه با برگزاری پنج دیدار پیگیری خواهد شد که چند دیدار حساس برگزار خواهد شد و این احتمال وجود دارد که صدر جدول جابجا شود.

شاگردان امیر قلعه نویی که روزهای خوبی را قبل از تعطیلات لیگ برتر سپری می کردند و صدرنشین شدند، باید در تهران به مصاف سایپایی بروند که هدایتش بر عهده حسین فرکی دستیار برانکو در زمان حضورش در تیم ملی است. فرکی اگر بتواند با تیمش تراکتورسازی را متوقف کند بزرگترین کمک را به پرسپولیس کرده است.

تراکتورسازی که با خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس در صدر است می خواهد با کسب سه امتیاز خارج از خانه ۱۸ امتیازی شود و اجازه ندهد پرسپولیس از فرصتی که در اختیار دارد برای رسیدن به صدر جدول استفاده کند.

اما در یکی دیگر از دیدارهای حساس روز شنبه سرخپوشان پرسپولیس پس از اتفاق تلخی که در جام حذفی برای آنها رخ داد و برابر قشقایی شکست خوردند، حالا به دنبال جبران این ناکامی در لیگ برتر هستند و خوب می دانند که نفت تیم خطرناکی است و نباید برابر این تیم هم امتیاز از دست بدهند.

از سوی دیگر علی دایی هم که تیمش نتایج خوبی کسب کرده و البته مشکلات مالی زیادی هم دارد به دنبال این است که با پیروزی برابر تیم سابقش به رده دوم صعود کند. نفت در صورت برتری برابر پرسپولیس ۱۵ امتیازی می شود و به خاطر گل زده بیشتر به رده دوم صعود خواهد کرد.

اما استقلال در روزی که امیدوار است به شرایط روزهای ابتدایی لیگ برتر برنگردد مهمان سیاه جامگان مشهد است و قطعا علیرضا منصوریان نمی خواهد تیمش با از دست دادن امتیاز دوباره در سراشیبی بحران بیفتند. با این حال فرهاد کاظمی مربی کارکشته ای است و به نظر می رسد روز سختی را برای استقلال رقم خواهد زد.

شنبه ۲۴ مهر ۹۵

* ماشین‌سازی تبریز – استقلال خوزستان – ورزشگاه یادگار امام تبریز ساعت ۱۷:۱۵

داوران: حسن اکرمی – اسد حاج محمد – محمد عطایی – شاهو اصلانی – ناظر: مسعود عنایت

* سایپا – تراکتورسازی تبریز – ورزشگاه پاس قوامین تهران ساعت ۱۷:۰۰

داوران: علیرضا فغانی – علیرضا ایلدروم – میریعقوب حجتی – یاسر همرنگ – ناظر: جواد تقی پور

* ذوب آهن اصفهان – سپاهان – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان ساعت ۱۷:۰۰

داوران: محسن ترکی – رضا سخندان – یعقوب سخندان – محمدرضا تارخ – ناظر: حیدر شکور

* پرسپولیس – نفت تهران – ورزشگاه آزادی تهران ساعت ۱۸:۰۰

داوران: پیام حیدری – محمدرضا منصوری – علی اکبر نوری – علی صفایی – ناظر: اسماعیل صفیری

* سیاه‌جامگان مشهد – استقلال تهران – ورزشگاه ثامن مشهد ساعت ۱۵:۳۰

داوران: سیدرضا مهدوی – علی میرزابیگی – آرمان اسعدی – رضا عادل – ناظر: حسین عسگری

یکشنبه ۲۵ مهر ۹۵

* گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان – ورزشگاه بنیان دیزل تبریز ساعت ۱۵:۰۰

داوران: بیژن حیدری – حسن ظهیری – محمدرضا امینی – سیدعلی میرغفاری – ناظر: مسعود فلاح