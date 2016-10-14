شهر تاریخی سلطانیه لرزید

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از مرکز زلزله نگاری کشور این زمین زلزله ساعت ۲۳ و ۲۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه به مرکزیت شهر سلطانیه در ۴۵ کیلومتری مرکز استان زنجان رخ داده است.

صفی الله کرامتی مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: این زمین لرزه دقایقی قبل رخ داده و خوشبختانه گزارشی مبنی بر خسارت های جانی و مالی تاکنون دریافت نشده است.

وی با بیان اینکه همه نیروهای امدادو نجات استان همواره در آماده باش کامل هستند، افزود: در حال حاضر هیچ گونه گزارشی مبنی بر وجود خسارت زمین لرزه گزارش نشده است و گروه های برای برآورد خسارت های احتمالی به منطقه سلطانیه اعزام شده اند.

کرامتی گفت: این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری عمق زمین به مرکزیت سلطانیه رخ داد.