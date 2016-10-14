شرایط تحت کنترل است/زمین لرزه مشکل خاصی ایجاد نکرده است

پرویز خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از نخستین دقایق ووقع زمین لزله ستاد بحران شهرستان تشکیل شد، افزود: خوشبختانه طبق تماس های که با دهیاران داشته ایم و نیروهای که به روستا های شهرستان اعزام شده اند گزارشی مبنی بر وجود مشکل دریافت نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بنده و اعضای ستاد بحران شهرستان در حال رصد جامع و دقیق وضعیت روستاها و شهرهای شهرستان هستیم و طبق اطلاعات کسب شده هیچ گونه مشکلی بر اثر وقوع عزلزله گزارش نشده است.

همچنین فرماندار زنجان گفت: زمین لزره در بخش های از شهر زنجان احساس شده است.

رسول بیات افزود: خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت های جانی و مالی زلزله گزارش نشده است.

مرکز زمین لزره روستای مرواید از توابع شهرستان سلطانیه در استان زنجان است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر ساعت ۲۳ و ۲۸ دقیقه و ۴۰ ثانیه شامگاه جمعه ۲۳ مهرماه به مرکزیت شهرستان سلطانیه در ۴۵ کیلومتری مرکز استان زنجان رخ داد.