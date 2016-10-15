نیروهای تحت آموزش نظامیان تُرک در عملیات موصل شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، «اثیل نجیفی» استاندار سابق موصل و فرمانده گروه موسوم به «نگهبانان نینوا» اعلام کرد که نیروهای تحت آموزش نظامیان ترکیه در پایگاه بعشیقه برای شرکت در عملیات آزاد سازی موصل از دست گروه تروریستی داعش آمادگی کامل دارند.

نجیفی مدعی شد که این نیروها به همراه ارتش عراق در عملیات بازپس گیری موصل شرکت خواهند کرد.

وی گفت: قصد داریم از دو جهت وارد این شهر شویم اما نمی توانم جزئیات را در اختیار شما قرار دهم. نگهبانان نینوا با نام سابق «حشد الوطنی»، تحت نظارت فرماندهی عملیات موصل به همراه ارتش عراق به سمت مواضع داعش حرکت خواهند کرد.