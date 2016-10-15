اعتبارات تخصیصی به روستاهای شهرستان ملارد ۸ برابر رشد داشته است

احمد امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم حفظ روستاها در شهرستان ملارد اظهار داشت:یکی از ظرفیت های موثر در تحقق توسعه پایدار شهرستانی، به عرصه روستایی معطوف می شود و بدون در نظر گرفتن چنین مناطقی، امکان حصول توسعه و پیشرفت پایدار و همه جانبه وجود ندارد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد با اشاره به توانمندی و ظرفیت های روستاهای این شهرستان در بخش های مختلف عنوان کرد:در دو بخش مرکزی ملارد و صفادشت، روستاهای مستعد و توانمندی وجود دارد که با تزریق هر چه بیشتر امکانات و تأمین زیرساخت ها در آن، می توان به موفقیت های چشمگیری نائل شد.

وی با اشاره به این نکته که باید با استفاده از ابزارهای مختلف از مهاجرت معکوس جلوگیری به عمل آورد، افزود:حفظ روستاها و جلوگیری از مهاجرت معکوس در چنین مناطقی، منوط به تأمین پیش نیازها و الزامات آن است و در صورت فراهم شدن ضرورت های مقتضی در این مناطق، شکوفایی شهرستان ملارد به نحو قابل توجهی ارتقا پیدا خواهد کرد.

نائب رییس شورای اسلامی شهرستان ملارد با تأکید بر رشد اعتبارات روستایی گفت:خوشبختانه در سال گذشته بودجه و اعتبارات بسیار مطلوبی به مناطق روستایی این خطه از غرب استان تهران اختصاص پیدا کرد که در مقایسه با بودجه های تزریق شده در سال های پیش از آن، با رشد هشت برابری همراه بوده است و چنین توجه ویژه و شایسته ای به نواحی روستایی، نوید بخش به نظر می رسد.

وی افزود:اختصاص ۹ میلیارد تومان اعتبار از محل جرایم راهنمایی و رانندگی و دو میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به روستاها، گامی سازنده برای رشد و توسعه زیرساخت ها در این مناطق به شمار می رود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد با اشاره به میزان اعتبارات در نظرگرفته شده به روستاهای مختلف این شهرستان عنوان کرد:در سال های نه چندان دور گذشته به برخی از روستاها اعتبارات ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی اختصاص می یافت که جوابگوی نیازهای این مناطق نبود اما در سال گذشته و در برخی نقاط، این میزان به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص میزان اعتبازات تخصیص یافته به روستاهای شهرستان ملارد در سال جاری گفت: احصای اعتبارات تزریقی مستلزم استعلام از بودجه تأمین شده برای دهیاری های این خطه و حاصل جمع آن با یکدیگر بوده که هنوز برآورد و محاسبه دقیقی در این خصوص انجام نشده است.

امینی افزود:زمزمه هایی به گوش می رسد که احتمالا بودجه و اعتبارات روستایی به صورت مستقیم به دهیاری ها واریز نشود که امیدواریم از چنین اقدامی صرف نظر شود، زیرا تزریق بودجه با چنین ساز و کاری به مناطق روستایی، روند تأمین اعتبارات را با پیچیدگی هایی همراه می سازد که اداره امور را با کندی مواجه خواهد ساخت.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان ملارد در خاتمه توسعه مناطق روستایی را مهم برشمرد و یادآور شد:امید آن داریم با توجه هر چه بیشتر به مناطق روستایی، موانِعِ پیش رو در اداره چنین نواحی هموار شود که بدون تردید با مرتفع شدن نارسایی ها در بخش های روستایی، توسعه شهری نیز با سهولت هر چه بیشتر محقق خواهد شد.