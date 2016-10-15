توسعه ایستگاه آتش نشانی در اولویت شورای شهر قدس قرار دارد

خدابخش محمد زاده پودینه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت ایستگاه های آتش نشانی در مدیریت بحران و کاهش ضریب خسارات و صدمات احتمالی در حوادث غیر مترقبه اظهار داشت:با عنایت به تراکم بالای جمعیتی در شهر قدس، لزوم افزایش کمی و کیفی ایستگاه های آتش نشانی احساس می شود.

عضو شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد:در حال حاضر سه ایستگاه آتش نشانی در این منطقه ارائه خدمات می کنند که امیدواریم با تدابیر و تمهیدات پیش بینی شده تا پایان دوره چهارم فعالیت شورای اسلامی شهر قدس، دو ایستگاه دیگر نیز در مدار بهره برداری قرار گیرد.

وی افزود:خوشبختانه سازمان آتش نشانی قدس مجهز شده و بدون تردید با افزایش تعداد ایستگاه ها و پراکندگی آن در شهر، امکان پوشش مناسب این منطقه در مواقع اضطراری تسهیل خواهد شد.

پودینه گفت:بر مبنای استانداردهای تعریف شده، باید شهری با مشخصات و وسعت شهر قدس، حداقل از ۱۰ ایستگاه آتش نشانی برخوردار باشد که امید است در آینده با تأمین اعتبارات و امکانات مناسب به این مهم نائل شویم اما بدون تردید با افزوده شدن دو ایستگاه دیگر به مدار خدمات رسانی در این خطه، بخش قابل توجهی از نیاز این محدوده مرتفع خواهد شد.

وی افزود:تجهیز و راه اندازی ایستگاه های آتش نشانی، مستلزم تأمین امکانات خاص و ویژه ای است که در دو بخش سخت افزاری و نیروی انسانی آموزش دیده قابل تعریف و بررسی است.

عضو شورای اسلامی شهر قدس در خاتمه یادآور شد:هر آنچه در حوزه ارتقای امکانات در چنین مراکزی تلاش شود، به همان میزان قدرت مانور مدیرت شهری در مواقع بحرانی و اضطراری افزایش می یابد که حصول چنین موفقیتی برای شهر، مردم و مسئولان حائز اهمیت و سازنده خواهد بود.