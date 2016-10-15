کمک های والدین به مدارس داوطلبانه اما ضروری است

محمد قادری تفرشی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد فزاینده جمعیت دانش آموزی و لزوم ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی در مدارس شهرستان ملارد اظهار داشت:بدون تردید با اتکای صِرف به اعتبارات و بودجه هایی که تخصیص پیدا می کند، حصول اهداف مورد نظر بسیار دشوار خواهد بود و برون رفت از مشکلات و محدودیت های مالی با کمک های والدین به مدارس محقق می شود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد:کمک اولیا دانش آموزان به مدارس، اجباری نیست و به صورت داوطلبانه انجام می شود اما امیدواریم والدین محصلان نیز به این واقعیت توجه لازم را لحاظ کنند که بدون دریافت چنین کمک هایی، امکان ارائه خدمات مطلوب، سازنده و شایسته به فرزندان آن ها وجود نخواهد داشت و می طلبد با مشارکت و نقش آفرینی فراگیرِ اولیا، کمبودهای موجود مرتفع شود.

وی افزود:در تابستان سال جاری تلاش شد تا به نحوی برنامه ریزی شود که جز هزینه کتاب، بیمه و مجلات رشد، مبالغ دیگری از والدین دانش آموزان اخذ نشود اما با شروع سال تحصیلی دریافت کمک های مالی موضوعی اجتناب ناپذیر است که امید آن داریم نسبت به تأمین آن، دقت نظر لازم لحاظ شود.

قادری تفرشی گفت:مبلغ تعیین شده بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش شهرستان ملارد در مدارس شهری ۸۰ هزار تومان و در مراکز آموزش روستایی ۶۰ هزار تومان است که هیچگونه افزایشی در کمک به مدارس در مقایسه با سال گذشته اعمال نشده است.

مدیر آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد:در واقع کمک والدین و اولیا دانش آموزان به مدارس، کمک به فرزندان و دانش آموزان این شهرستان است و بدون تردید در صورت ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی، مسیر پیشرفت علمی و آموزشی با موفقیت هر چه بیشتری طی خواهد شد.

وی در خاتمه یادآور شد:امید است با تعامل مثبت و سازنده میان اولیا و مدارس، روند رو به رشد توسعه علمی و آموزشیِ این شهرستان همچون گذشته با سرعت و شتاب فزاینده استمرار یاید که بدون تردید از ثمرات و دستاوردهای مطلوب و سازنده آن، دانش آموزان این شهرستان بهره مند خواهند شد.