حضور نماینده ورزش قم در مسابقات جهانی کاراته

روح الله رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات جهانی کاراته از اوایل آبان‌ماه در اتریش برگزار می‌شود و تیم ملی کاراته کشورمان در حالی در این مسابقات حضور خواهد داشت که چهره بین المللی کاراته قم در این مسابقات روی تاتامی می‌رود.

وی افزود: امیر مهدی‌زاده در حالی برای سومین بار میدان جهانی را تجربه می‌کند که در هر ۲ دوره قبلی حضور خود در این مسابقات توانسته است صاحب مدال شود به طوری که وی در نخستین حضورش در مسابقات جهانی در سال ۲۰۱۲ توانست طلای جهان را کسب کند.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم گفت: مهدی‌زاده در جام جهانی ۲۰۱۲ فرانسه در پاریس توانست در دیدار نهایی داگلاس سانتوز برزیلی را شرکت دهد و طلا بگیرد اما در جام جهانی ۲۰۱۴ برمن آلمان دستش از طلا کوتاه ماند و با وجود شایستگی، به مدال برنز جهان بسنده کرد.

رمضانی بیان داشت: مهدی‌زاده در اردوی تیم ملی حضور دارد و طی روزهای آینده به اتریش اعلام می‌شود تا در مسابقات جهانی لینز اتریش همراه با بیش از هزار کاراته کای دیگر رقابت کند و حضور مهدی‌زاده در این مسابقات برای ورزش قم افتخار بزرگی است.

وی عنوان کرد: دیگر افتخاری که این مدال آور برجسته قم را در موقعیت بالایی قرار می‌دهد مدال طلایی است که مهدی‌زاده در سال ۲۰۱۴ از بازی‌های آسیایی اینچئون کره جنوبی به دست آورد و امیدواریم وی هم در جام جهانی ۲۰۱۶ اتریش و هم در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا صاحب مدال طلا شود.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان قم تصریح کرد: با توجه به ورود کاراته به بازی‌های المپیک تابستانی، مهدی‌زاده امیدوار است ۴ سال دیگر اولین المپیکی کاراته قم لقب بگیرد ضمن اینکه وی تا آن زمان یک دوره بازی‌های آسیایی و ۲ دوره مسابقات جهانی را در پیش رو خواهد داشت.