«نگین زرین» نماینده قم درلیگ دسته اول تنیس روی میز جوانان کشور شد

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم تنیس روی میز نگین زرین قم نماینده قم در لیگ دسته اول تنیس روی میز جوانان و امید باشگاه‌های کشور شد و از امروز مسابقات خود را در این پیکارها به میزبانی اصفهان برگزار می‌کند.

وی افزود: نماینده تنیس روی میز قم که با ترکیبی از برترین‌های این رشته از میان پینگ پنگ بازان قمی وارد این مسابقات شده در گروه سوم این پیکارها با ۳ حریف دیگر رقابت می‌کند چنان که نخستین دیدار این تیم برابر تیم هیئت تنیس روی میز استان یزد برگزار می‌شود.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: تیم نگین زرین قم در دومین و سومین دیدارهای خود در این پیکارها با شهرداری اراک و تیم دوم رامهرمز از استان خوزستان مسابقه خواهد داد و در صورت کسب عنوان اول یا دوم مرحله گروهی وارد دور دوم مسابقات می‌شود.

عموییان بیان داشت: این مسابقات امسال در قالب ۴ گروه ۴ تیمی برگزار می‌شود و از هر گروه ۲ تیم به دور دوم می‌روند و سپس مسابقات خود را در قالب ۲ گروه ۴ تیمی دیگر انجام خواهند داد تا تکلیف راه یافتگان به دور پایانی مسابقات به میزبانی اصفهان مشخص شود.

وی عنوان کرد: تیم تنیس روی میز نوجوانان و نونهالان قم نیز چندی پیش در مسابقات لیگ دسته اول کشور در اصفهان شرکت کرد که حاصل تلاش این تیم کسب عنوان ارزشمند سوم در رقابت با تیم‌های پرتعداد و باکیفیت حاضر در این مسابقات بود و توانمندی تنیس روی میز پایه قم بار دیگر به نمایش گذاشته شد.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: تیم آکادمی تنیس روی میز قائمی قم نیز به عنوان بخش خصوصی امسال در لیگ دسته اول نوجوانان و نونهالان شرکت کرد که در این مسابقات توانست از مرحله گروهی صعود کند اما در مرحله حذفی به ذوب آهن اصفهان باخت و حذف شد.