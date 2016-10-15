به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، رژیم سعودی همچنان به ارتکاب جنایت های خود علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها، جنگنده های رژیم سعودی منطقه «حیدان» واقع در استان صعده را به شدت بمباران کردند.

به دنبال این حملات دو شهروند یمنی از جمله یک زن شهید و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر، روستای «الروس» در استان صعده هدف حملات هوایی جنگنده های رژیم سعودی قرار گرفت.

منطقه «الظاهر» در صعده نیز از حملات هوایی جنگنده های سعودی در امان نماند و چند بار مورد هدف آنها قرار گرفت.

ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز در پاسخ به حملات سعودیها، پایگاه نظامی آنها یعنی پایگاه «الدخان» در شهر مرزی جیزان را هدف حملات توپخانه ای قرار دادند.