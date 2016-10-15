حریفان تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور از آبان ماه امسال آغاز می‌شود و تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم بار دیگر نماینده قم در این مسابقات خواهد بود و به دنبال کسب یک قهرمانی دیگر است.

حریفان تیم ایثار قم در این رقابت‌ها مشخص شده‌اند و علاوه بر نماینده بسکتبال با ویلچر قم، تیم‌های پیام مخابرات اصفهان، شهرداری‌ آمل، حفاری خوزستان، شهرداری اراک، هیئت زنجان، پگاه فارس و جانبازان شیراز با هم رقابت می‌کنند.

با توجه به قرعه‌کشی انجام شده، تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم به عنوان مدافع عنوان قهرمانی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ لیگ برتر ایران باید با ۳ تیم دیگر مسابقه دهد که فهرست این تیم‌ها به زودی مشخص می‌شود اما تغییراتی نسبت به فصل قبل در لیگ صورت گرفته است که این تغییرات وارد شیوه برگزاری مسابقات نیز شده است.

تیم ایثار قم سال گذشته توانست در این مسابقات به مقام قهرمانی دست پیدا کند و بالاتر از تیم پیام مخابرات اصفهان قرار بگیرد ضمن اینکه در سال ۹۳ نیز ایثار موفق شد برای نخستین بار فاتح لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور شود.

بر اساس اعلام علی خوشرفتار مدیر این باشگاه، امسال عباس خاکی سرمربی ۲ فصل اخیر ایثار روی نیمکت این تیم حضور ندارد و جواد شهره غلامی در حالی به عنوان سرمربی جدید ایثار منصوب شده که در سال ۹۲ نیز هدایت این تیم را بر عهده داشت.

به گفته خوشرفتار، باشگاه ایثار از نظر مالی در تنگنا قرار دارد و حمایت بخش خصوصی از این باشگاه نیز که در سال‌های قبل وجود داشته در حال حاضر به چشم نمی‌خورد.