به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، نظامیان ارتش سوریه همچنان به پیشروی های خود در شرق استان حلب ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها ارتش سوریه موفق شد بر مناطق المجبل و المعامل در شرق حلب تسلط یابد.

ارتش سوریه در جریان آزادسازی این مناطق شماری از تروریست های تکفیری را به هلاکت رساند و یا زخمی کرد.

طبق آخرین اخبار، ارتش سوریه همچنین موفق شد بر بلندی های «الروافع» و «الهنکارات» در شرق حلب تسلط یابد.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش سوریه مواضع تروریست های تکفیری در حومه استان لاذقیه را هدف حملات خود قرار دادند.

خبر دیگر اینکه مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه موسوم به «حمیمیم» اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۸ مرتبه آتش بس در سوریه نقض شده است.

طبق اعلام این مرکز، نقض آتش بس در استان های دمشق، حلب و دیرالزور اتفاق افتاده است.

این مرکز روسی همچنین اعلام کرده است: تعداد مناطقی که تاکنون به توافق آتش بس محلق شده اند، به ۷۹۰ منطقه رسیده است.