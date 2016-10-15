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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

رئیس هیئت فوتبال قم در گفتگو با مهر:

مشکلات فوتسال بانوان در قم با فقر زیرساخت‌ها نسبت مستقیم دارد

مشکلات فوتسال بانوان در قم با فقر زیرساخت‌ها نسبت مستقیم دارد

قم - رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: مشکلات فوتسال بانوان در قم با فقر زیرساخت‌ها نسبت مستقیم دارد.

کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مشکلات فعلی فوتسال بانوان در قم پیش از اینکه به مسائل مالی ربط داشته باشد مرتبط با فضایی است که در طی سال‌ها در فوتسال بانوان قم ایجاد و نهادینه شده است.

وی افزود: مشکلات فوتسال بانوان در قم با فقر زیرساخت‌ها نسبت مستقیم دارد و وقتی از مشکلات مالی حرف می‌زنیم این یک ایراد کلی است و باید این سئوال را از خود بپرسیم که مگر تیم‌های فوتبال و فوتسال در بخش مردان مشکل مالی ندارند؟ مشکلات مالی در همه جا هست و هنر این است که مدیریت شود البته قم شرایط خاص خود را دارد اما این مشکلات به همین سادگی، حل نشدنی نیست.

رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: زمانی که تصمیم گرفتیم فوتسال بانوان را سر و سامان بدهیم با مشکلات عجیبی مواجه بودیم و بازیکنان در تیم‌های مختلف شرایط مشخصی در زمینه قراردادی نداشتند و بی‌نظمی در این زمینه آشکار بود و تلاش کردیم در بخش حقوقی قرارداد بازیکنان، اقدامات مثبتی انجام دهیم اما مشکلات فوتسال بانوان اساسی است.

بهرامی بیان داشت: وحدت و همبستگی بین مربیان و جامعه فوتسال بانوان قم دیده نمی‌شود و جامعه یکپارچه‌ای در این زمینه وجود ندارد و ما نیاز داریم که مربیان ما در این زمینه با هم یکی شوند، همفکری کنند و هیأت فوتبال هم آماده همکاری در این زمینه است.

وی عنوان کرد: ما حتی در حوزه توسعه طرح آسیا ویژن جلسه‌ای با حضور مسئولان تیم‌های بانوان برگزار کردیم، راهکار دادیم و نظرات آن‌ها را گرفتیم اما عزم جدی برای تغییر در جامعه فوتسال بانوان قم به چشم نمی‌خورد و تا زمانی هم که این عزم نباشد هر اقدامی بی‌نتیجه خواهد بود.

رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: برنامه ما حضور تیم فوتسال بانوان قم در مسابقات زیر گروه لیگ است و مربیان ما اذعان دارند که بازیکنان خوبی در فوتسال بانوان قم وجود دارند اما مدیریت و رهبری این مجموعه و تبدیل عده‌ای بازیکن با استعداد به یک تیم منسجم، هدفی است که کمتر در رسیدن به آن موفق بوده‌ایم.

کد مطلب 3795292

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