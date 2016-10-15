آرشام هنرکار در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات سیستان و بلوچستان ۲۷ آبانماه در مجتمع فرهنگی و هنری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان برگزار میشود.
وی گفت: ۲۰ آبانماه آخرین مهلت تکمیل پرونده، عضویت و اعلام کاندیداتوری جهت شرکت در انتخابات خانه مطبوعات سیستان و بلوچستان است و تنها افرادی در این انتخابات حق رای دارند که عضویت آنها تا ۲۰ آبان نهایی شده باشد.
وی افزود: افرادی که پس از این تاریخ برای عضویت در خانه مطبوعات مراجعه و تکمیل پرونده کنند، با وجود عضویت امکان حضور در انتخابات را ندارد.
هنرکار با اشاره به مدارک مورد نیاز جهت عضویت در خانه مطبوعات سیستان و بلوچستان، گفت: طبق اساسنامه خانه مطبوعات استان، اصحاب رسانه میتوانند با ارائه فتوکپی شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی، بیمه و دو قطعه عکس پرسنلی و فیش واریزی به مبلغ ۲۰ هزار تومان به شماره حساب «۲۵۱۹۰۴۳۷۸۸» نزد بانک تجارت به نام خانه مطبوعات سیستان و بلوچستان در این تشکل عضو شوند.
نائب رئیس خانه مطبوعات سیستان و بلوچستان گفت: حداقل مدرک تحصیلی برای عضویت در خانه مطبوعات، کارشناسی است و ارائه بیمه برای مدیران مسئول پایگاههای خبری دارای مجوز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات محلی، مدیران استانی خبرگزاریها و سرپرستان نشریات سراسری الزامی نیست؛ البته این افراد باید حکم مسئولیت خود را به خانه مطبوعات ارائه کنند.
وی افزود: همچنین هر یک از اعضا میتوانند وکالت حداکثر یک عضو دیگر را جهت شرکت در انتخابات بر عهده بگیرند.
وی تصریح کرد: متقاضیان عضویت در خانه مطبوعات میتوانند همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ به دفتر خانه مطبوعات سیستان و بلوچستان واقع در طبقه دوم مجتمع فرهنگی و هنری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه کنند.
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