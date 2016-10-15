کویت حمله تروریستی اخیر در صحرای سیناء را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه کویت با صدور بیانیه ای به حمله تروریستی روز گذشته در صحرای سیناء مصر واکنش نشان داد و آن را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: دولت کویت از هرگونه اقدام قاهره برای برقراری امنیت در صحرای سیناء حمایت می کند.

در این بیانیه همچنین آمده است: موضع دولت کویت بر لزوم مبارزه با تروریسم استوار است.

روز گذشته تروریست های تکفیری یکی از پایگاه های ارتش مصر در صحرای سیناء را هدف حمله مسلحانه قرار دادند. این حمله در منطقه «المغاره» واقع در مرکز صحرای سیناء انجام شد.

به دنبال این حمله ۱۲ نظامی مصری کشته و هشت تَن دیگر به شدت زخمی و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

لازم به ذکر است گروه تروریستی موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه تروریستی مسلح در شبه جزیره سیناء است که از چندین ماه پیش خود را «ولایت سیناء» نامیده و با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سیناء،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است.