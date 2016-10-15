رفع کندی سامانه سرشماری/مردم با تلفن همراه به سایت مراجعه کنند

ضیاء اولیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهروندان بهتر است از طریق اینترنت تلفن همراه خود به سایت ثبت نام مراجعه کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه مهلت ثبت نام اینترنتی از سوی ستاد سرشماری کشور تمدید شده است، بیان کرد: ماموران آمارگیر به جای ۲۵ مهر از ۲۸ مهر به درب منازل مراجعه می‌کنند بنابراین افرادی که هنوز در طرح سرشماری شرکت نکرده‌اند از فرصت ایجاد شده استفاده کنند.

اولیا تاکید کرد: مشارکت برخی شهرستان‌ها نظیر ابرکوه از ۵۰ درصد گذشته و مطلوب است اما لازم است مردم برخی شهرستان‌ها نظیر یزد، میبد، بافق و اردکان مشارکت جدی تری در این مرحله داشته باشند.

مسئول کمیته روابط عمومی و تبلیغات ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی درخواست‌های مردمی در مورد ویرایش اطلاعات ثبت شده بیان کرد: بعد از مهلت تعیین شده برای ثبت اینترنتی اطلاعات، سایت برای ویرایش باز خواهد شد و امکان ویرایش اطلاعات فرام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تنها یک بار امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد، اظهار داشت: زمان تعیین شده برای ویرایش اطلاعات از سوی کمیته روابط عمومی و تبلیغات ستاد سرشماری استان یزد اطلاع رسانی می شود.