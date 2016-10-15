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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۸:۵۱

نخستین کنگره ملی ۳۰۰۰ هزار شهید خراسان شمالی آغاز به کار کرد

نخستین کنگره ملی ۳۰۰۰ هزار شهید خراسان شمالی آغاز به کار کرد

بجنورد- نخستین کنگره ملی سرداران و سه هزار شهید خراسان شمالی در محل دهکده مقاومت بسیج بجنورد آغاز به کارکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (شنبه) ۲۴ مهرماه جاری، سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سخنران مراسم افتتاح کنگره ملی سرداران و سه هزار شهید خراسان شمالی است.

روز نخست این کنگره به تجلیل از زنان ایثارگر خراسان شمالی اختصاص دارد و مدعوین از شخصیت‌های برجسته کشوری و لشکری، عموم مردم و جامعه بانوان ایثارگر شهرستان‌های استان هستند.

همچنین بزرگداشت طلاب، دانشجویان و اساتید شهید و بزرگداشت شهدای دانش‌آموز از برنامه‌های کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی در روزهای دوم و سوم برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتام کنگره ملی سرداران و سه هزار شهید خراسان شمالی نیز که مصادف با روز بزرگداشت شهدای وحدت استان است با برنامه‌های ویژه این روز و با حضور مسئولان کشوری برگزار خواهد شد.

نمایشگاه رزمی و فرهنگی یاد یاران که در جنب سالن اجلاس این کنگره و در ۱۰۰ غرفه برپاشده است نیز باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و یادآوری فضای مقاومت و رشادت دلاور مردان خراسان شمالی در نیم‌قرن اخیر، پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

کنگره سرداران و سه هزار شهید خراسان شمالی، نخستین کنگره استانی و شانزدهمین کنگره در سطح ملی است که از ۲۴ مهرماه جاری در محل دهکده مقاومت بسیج بجنورد آغاز به کارکرده است و به مدت چهار روز ادامه دارد.

کد مطلب 3795303

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