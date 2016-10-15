دانشگاهیان برای جذب سرمایه گذار در خوزستان کار فرهنگی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، غلامرضا شریعتی دیروز جمعه در جلسه نخبگان دانشگاهی و پزشکی استان که متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهید چمران، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و آزاد اسلامی با استاندار خوزستان بود، با عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم و تاسوعا وعاشورای حسینی در ابتدا با سپاسگزاری از جمع نخبگان، نصحیت و نقد آنان را مغتنم دانست.

غلامرضا شریعتی اظهار کرد: استان خوزستان یکی از استراتژیک ترین استان های کشور است و بعد از پایتخت، بیشترین تاثیر را در تولید ناخالص ملی را دارد. خوزستان دارای فرصت های متنوعی از قبیل زمین های حاصلخیز، ۲۵ تا ۳۰ درصد آب های شیرین کشور در این استان جاری است و دسترسی به دریای آزاد، بنادر بزرگ و پتروشیمی این استان را به یگ مگا استان تبدیل کرده و مشکلات آن نیز بسیار بزرگتر از پروژه های استان های دیگر است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه آبرسانی شهرهای استان خوزستان در سه بخش تعریف شده اند که شامل آب غدیر به عنوان بزرگترین پروژه آبرسانی دنیا که ۲۶ شهر را در برمی گیرد، آب جنوب شرق و آبرسانی شمال استان هستند.

شریعتی گفت: در این مدت مسائل را به صورت علمی دنبال کرده ام و با مطالعات قبلی و مشورت مدیران و کارشناسان در جلسات و به شهرستان ها می روم و از قبل با پرس وجو به مشکلات شهرها واقفم و اگر راه حلش امکان پذیر بود قول مساعد می دهم.

وی همچنین تاکید کرد: اولویت بنده جذب سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و ایجاد بستر مناسب برای این کار است.

استاندار خوزستان افزود: مقرر کرده ایم در حوزه اقتصادی پنجره ای واحد تشکیل شود وهمه ی دستگاه های زیربط نماینده ای مجزا داشته باشند و وقتی سرمایه گذار مراجعه می کند در یک جا و متمرکز کارهایش رسیدگی شود؛ نه اینکه سرمایه گذاران درگیر رفت وآمد و پاس کاری به ادارات مختلف شده و از سرمایه گذاری در استان دلسرد شوند.

شریعتی بیان کرد: در استان خوزستان به علت پتانسیل های زیادی که وجود دارد فرصت سرمایه گذاری به نسبت سایر استانها بیشتر بوده و لازم است شرایط لازم برای ترغیب آنان فراهم شود.

وی در جمع اساتید برجسته استان درخواست کرد: باید کار فرهنگی هم شود و دانشگاهیان در این زمینه می توانند نقش مهمی ایفا کنند. متاسفانه حتی برخی مسئولان نیز روحیه جذب سرمایه گذار و ایجاد شرایط لازم و کمک به سرمایه گذاری را در استان ندارند.

مشکلات استان خوزستان، نبود مدیریت قوی در دستگاه های اجرایی، عدم برنامه ریزی دقیق برای رفع مشکلات و نبود وحدت نظر مسئولین و نرفتن صدای واحد از استان به مرکز بخشی از مشکلاتی بود که این اساتید اظهار داشتند.

اساتید دانشگاه در این جلسه عدم حمایت از سرمایه گذاران را باعث فرار دادن سرمایه ها ازاستان دانسته و از استاندار خواستند در این زمینه از سرمایه گذاران بخش خصوصی و خیرین حمایت ویژه به عمل آورد.