۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در قزوین مصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری در این باره بیان کرد: با مصرف ۲ میلیارد و ۴۲۷ میلیون متر مکعب گاز درشش ماهه اول سال ۹۵ شاهد افزایش ۱۵ درصدی مصرف گاز در استان قزوین نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده ایم که بخش اعظم این مصرف مربوط به تحویل گاز بیشتر به نیروگاه شهید رجایی بوده است.

وی میزان گاز تحویلی به نیروگاه برق شهید رجایی در شش ماهه اول امسال را بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۵۹ میلیون متر مکعب گاز اعلام کرد که نسبت به دوره مشابه سال ۹۴ به میزان ۳۰ درصد افزایش داشته است.

بوشهری نیروگاه شهید رجایی را بزرگترین مصرف کننده گاز استان دانست که حدود ۷۲ درصد گاز توزیع شده در سطح استان قزوین درآن مصرف شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین همچنین از مصرف ۱۶۸ میلیون متر مکعبی گاز در بخش خانگی در نیمه اول سال خبر داد و افزود: خوشبختانه افزایش چشمگیری در این بخش نسبت به دوره مشابه سال قبل نداشته ایم که با توجه به افزایش تعداد مشترکین، این موضوع می تواند نشان دهنده رعایت بیشتر مردم عزیز استان در مصرف گاز باشد.

بوشهری مقدار مصرف گاز در بخش صنعت استان را نیز ۵۰۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و گفت: با توجه به بهره مندی ۱۳ شهرک صنعتی استان از نعمت گاز طبیعی و اولویت شرکت گاز در گازرسانی به صنایع و واحدهای تولیدی امید است، استقبال صنایع در بهره گیری از گاز به عنوان سوخت اصلی روز به روز افزایش یابد.