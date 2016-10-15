مدیران جدید در معاونت برون مرزی صدا و سیما منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جبلی معاون برون مرزی صدا و سیما در حکمی عباس محمدنژاد را به سمت مدیرکل خبر و تفسیر در معاونت برون مرزی صدا و سیما منصوب کرد. وی در این حکم، مدیرکل جدید این اداره کل را بر نشر و تبیین حرفه ای و دقیق مواضع و سیاست های نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی برای مخاطبان منطقه ای و جهانی موظف کرده و از وی خواسته است در زمینه رسانه های مکمل در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و پیام رسان فعال عمل کند. وی همچنین از بهروز قزلباش که پیش از این عهده دار مسئولیت این اداره کل بود تشکر کرده است.

جبلی در حکم دیگری نیز، سید عباس انجام را به عنوان مدیر رادیو عربی و آفریقایی معاونت برون مرزی صدا و سیما منصوب کرده است. او در این حکم از مدیر جدید این رادیو خواسته است نسبت به اهمیت حوزه مخاطبان عربی آفریقایی حساس باشد و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی را در اولویت کارهای خود قرار دهد. فعال شدن در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای رساندن پیام انقلاب اسلامی به مخاطبان از دیگر تاکیدات جبلی به سید عباس انجام است.

معاون برون مرزی صدا و سیما همچنین از سید احمد حسینی خبیر که تاکنون مدیر این رادیوی برون مرزی بود به خاطر زحماتش قدردانی کرده است.