مراجعه بیماران بیش از توان مراکز درمانی تامین اجتماعی خوزستان است

صادق جلیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون ۳۱ مرکز درمانی وابسته به تامین اجتماعی در استان فعال هستند و به مردم خدمات رسانی می کنند.

وی افزود: همچنین دو هزار مرکز درمانی شامل مطب، آزمایشگاه، رادیولوژی، درمانگاه، فیزیوتراپی و سی تی اسکن به طور غیرمستقیم با مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان قرارداد دارند.

مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه سه بیمارستان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، آبادان و دزفول هم در حال ساخت و یا در آستانه بهره برداری هستند، گفت: بیمارستان ۹۶ تختخوابی امیرکبیر از لحاظ ساختمانی و تجهیزات به اتمام رسیده و با رفع برخی ایرادات در دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی آبادان نیز ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بیمارستان ۹۶ تختخوابی دزفول هم با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

جلیلی با اشاره به اینکه میزان مراجعات مردم بیش از توان و ظرفیت مراکز خدمات درمانی تامین اجتماعی استان است و عملا عرضه و تقاضا برابر نیست، تصریح کرد: برای نمونه ۶۰ درصد مردم اهواز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و به خاطر اینکه اهواز مرکز استان است از شهرستان ها هم به مرکز استان مراجعه می کنند و از سویی از استان های دیگر هم مراجعات داریم که پاسخ دادن به این حجم مراجعات با داشتن تنها یک بیمارستان و چند مرکز درمانی در اهواز سخت است که امیدواریم با راه اندازی بیمارستان امیرکبیر اهواز میزان خدمات دهی به بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی در استان و به ویژه اهواز افزایش یابد.

مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان افزود: همچنین دنبال این هستیم تا کمبودهای بیمارستان امیرالمومنین اهواز را با راه اندازی بیمارستان امیرکبیر برطرف کنیم.

جلیلی از جمله اقدامات مدیریت تامین اجتماعی خوزستان در ۶ ماهه اول سال جاری را جذب تعدادی پزشک متخصص و عمومی، پیگیری ساخت سه بیمارستان امیرکبیر و بیمارستان های آبادان و دزفول، راه اندازی سی تی اسکن بیمارستان آبادان، دو شیفته کردن درمانگاه شادگان و هتلینگ بیمارستان امیرالمومنین اهواز و بیمارستان بهبهان برشمرد.

اجرای طرح هتلینگ در بیمارستان های تامین اجتماعی

وی، هدف از اجرای طرح هتلینگ را افزایش رضایتمندی مراجعان در قالب بهسازی و تعمیر فضای فیزیکی اتاق های بیمارستان و تجهیزات و ملزومات رفاهی بیمارستانی، تعویض تخت ها و نصب تلویزیون برشمرد و ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال تمام بیمارستان های استان مجهز به طرح هتلینگ شوند.

مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه میزان مراجعان به مراکز درمانی تامین اجتماعی استان در فصل های سال متفاوت است، گفت: میزان مراجعه بیماران از شهریورماه تا بهمن ماه به دلیل شیوع بیشتر بیماری ها تقریبا دو برابر سایر فصل ها است. میزان مراجعه بیماران به هر مرکز درمانی تامین اجتماعی استان از حدود ۵۰۰ نفر تا دو هزار نفر در روز متغیر است.

جلیلی، مهمترین برنامه های مدیریت درمان تامین اجتماعی خوزستان در آینده را پیگیری ساخت و راه اندازی سه بیمارستان امیرکبیر اهواز، بیمارستان دزفول و بیمارستان آبادان، تکمیل طرح هتلینگ در بیمارستان های تامین اجتماعی استان، تبدیل دستگاههای رادیولوژی آنالوگ به دیجیتال در استان و بهبود کیفیت خدمات با جذب پزشکان متخصص و تکمیل کادر درمانی در استان برشمرد.