مدیریت راهداری با حمل و نقل و پایانه ها ادغام شد

حاند مانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوزه راهداری از اداره کل راه و شهرسازی جدا و به حمل و نقل و پایانه های استان پیوست و زین پس با عنوان «اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای» نامیده می شود.

وی با اشاره به اینکه پس از این، اقدمات مربوط به نگهداری راههای استان در مجموعه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام خواهد شد، افزود: این اقدام حسب دستور مقام عالی وزارت و با هدف متمرکز کردن فعالیت های مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در استانها و حذف فعالیت های اجرایی از ادارات کل راه و شهرسازی و تمرکز در امور برنامه ریزی و نظارتی انجام شده است.

رئیس شورای حمل و نقل استان اضافه کرد: سبک شدن راه و شهرسازی از عملیات مداوم و روزمره ی نگهداری راه، امکان برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه های ساخت و توسعه ی شهرها و راهها را در مجموعه ی راه و شهرسازی بیشتر فراهم می کند.

مانی فر با اشاره به تغییر چارت داخلی وزارتخانه و ادارات کل راه و شهرسازی استانها تاکید کرد: نظر وزیر راه و شهرسازی و تصمیم گیرندگان در این خصوص اینست که مجموعه راه و شهرسازی با توجه به مسئولیت دبیرخانگی کارگروه و کمیسیونهای مختلف برنامه ریزی و تصمیم سازی، بتواند بیشتر تمرکز و زمان خود را صرف ارائه و بررسی طرحهای گوناگون جهت حرکت به سمت توسعه پایدار کند.

مدیرکل راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات شاهد شتاب هر چه بیشتر برای تحقق اهداف و سیاست های راه و شهرسازی در کشور و باشیم.