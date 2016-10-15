بازی اول همیشه سخت است/ قطر به ما گل نزد/ ژاپن تیمی منسجم است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین پیروانی پس از تساوی جمعه شب تیم فوتبال جوانان ایران برابر قطر گفت: قبل از هر چیز از کنفدراسیون فوتبال آسیا و مردم مهمان نواز بحرین تشکر می کنم. از مسابقات جام جهانی و المپیک گرفته تا جام ملت ها و مسابقات باشگاهی، همیشه بازی اول سخت است.

پیروانی ادامه داد: همچنین هوا برعکس سه روز گذشته مقداری گرم تر و شرجی تر بود که این بر کار ما تاثیر گذاشت. داوری هم در صحنه ای مشابه صحنه خطای مدافع ما که کارت زرد دوم را نشان داد ، به بازیکن حریف کارت نشان نداد و تیم حریف هم می بایست از دقیقه ۷۰ به بعد مثل تیم ما ۱۰ نفره شود.

وی ادامه داد: در مجموع بازیکنان من ۴۵ دقیقه ۱۰ نفره نمایش خوبی از خود نشان دادند و با پوشش دادن تمام فضاها توانستند نبض بازی را در اختیار بگیرند.

سرمربی تیم جوانان در پاسخ به سوال خبرنگار ژاپنی که پرسید نظرتان در مورد بازی ایران و ژاپن چیست، گفت: ژاپن همواره یکی از تیم های برتر آسیاست این تیم را تیمی خوب و منسجم دیدم. در حال حاضر سوت بازی ژاپن برای ما به صدا درآمده و از امروز من و همکارانم کار ارزیابی و برنامه ریزی مسابقه با ژاپن را آغاز می کنیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تلویزیون ژاپن‌ در مورد چگونگی یافتن جایگزین برای بازیکن اخراجی تیم خود در بازی ژاپن‌ افزود: ما ۲۳بازیکن آماده داریم و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد.

خبرنگاری از قطر پرسید آیا شما با خوش شانسی نتیجه را مساوی نکردید؟ که پیروانی در این باره گفت: منظور شما را متوجه نشدم اینکه ۴۵ دقیقه ۱۰ نفره بازی کنید گل بزنید و چند موقعیت گل زنی خلق کنید را نمی‌شود بر مبنای شانس گذاشت هرچند باید بگویم قطر هرگز به ما گل نزد بلکه بدشانسی باعث شد توپ ارسالی توسط بازیکن قطر به بازیکن ما برخورد کرده و وارد دروازه بشود.

سرمربی تیم فوتبال جوانان قطر نیز در کنفرانس خبری گفت: اولین بازی همیشه سخت و حساسه بخصوص اگر تیمی مثل ایران‌جلو شما بازی کند، برنامه ما گرفتن حداکثر امتیاز از این بازی بود ولی خب یک امتیاز هم نمی تواند زیاد بد باشد. تمام بازیکنانم سعی کردند بهترین‌ نمایش خودشان را نشان بدهند و از عملکردشان راضی ام. اما باید برای صعود به مرحله بعد تلاششون رو بیشتر کنند. بازی بعدی ما با یمن هست.این تیم نشان داد تیم خوبی است ولی ما برای صعود می جنگیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران در نخستین دیدار خود در سی و نهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی بحرین برگزار می شود، شامگاه جمعه برابر قطر به تساوی یک بر یک دست پیدا کرد. این تیم روز دوشنبه در دومین دیدار خود به مصاف ژاپن می رود و پنجشنبه پیش رو با یمن دیدار خواهد کرد.