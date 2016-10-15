موکب عزاداران اربعین حسینی رفسنجان در کربلا ایجاد می شود

حجت الاسلام سید محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این موکب که «خاتم الانبیاء» نام دارد توسط تعدادی از هیئت های عزاداری با همکاری ستاد عتبات عالیات شهرستان رفسنجان در کربلا ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه هزینه های این موکب توسط مردم تأمین خواهد شد، افزود: کار راه اندازی این موکب از ۲۴ مهر ماه آغاز خواهد شد تا در ایام اربعین حسینی به زائرین اباعبدالله الحسین(ع) که پیاده به کربلا مشرف می شوند خدمت رسانی کند که از جمله آن می تواند به توزیع سه وعده غذا اشاره کرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی شناسنامه دار و شناسایی شده در رفسنجان وجود دارد که هر کدام از این هیئت ها، حسینیه و تکیه دارند و دارای مجوز از سازمان هستند.

به گفته وی در ایام ماه محرم، حدود ۱۳۰ نفر از روحانیون برای بیان احکام، اقامه نماز، تبیین معارف دینی، پاسخگویی به شبهات و ... به مناطق مختلف رفسنجان اعزام شده اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی رفسنجان اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مداح شناسایی شده در سامانه طوبی در رفسنجان وجود دارد.