۵۳هزار خانوار زنجانی در سرشماری نفوس و مسکن ثبت نام کردند

حمید نباتچیان در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در استان زنجان اشاره کرد و افزود: این طرح از سوم مهرماه شروع شده و تا ۲۴ ادامه داشت ولی تا ۲۷ مهرماه تمدید شد.

وی اظهار کرد: از سوم مهرماه تا ۲۳ مهرماه حدود ۵۳ هزار خانوار زنجانی به صورت اینترنتی ثبت نام کردند که این تعداد خانوار بیش از ۱۸۵ هزار نفر زنجانی را شامل می شود.

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: خوشبختانه این طرح تاکنون در استان زنجان به خوبی اجرا شده است ولی مردم باید نسبت به ثبت نام اینترنتی مساعدت لازم را داشته باشند.

نباتچیان تاکید کرد: در اجرای این طرح در روستاهای استان زنجان ۲۴۰ مرکز ict ثبت نام را انجام می دهند و این طرح به صورت رایگان در روستاهای استان زنجان انجام می شود.

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان با بیان اینکه در این راستا در مدارس و خانه های بهداشت این طرح اجرا می شود، یاد آورشد:در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در استان زنجان ۶۱۰ نفر مشارکت می کنند و انجام حضوری این طرح از۲۵ مهرماه تا آبان ماه ادامه دارد.

نباتچیان با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون این طرح در استان زنجان به خوبی اجرا شده است، یاد آورشد: آمار در بحث برنامه ریزی های کلان نظام تاثیر بسزایی دارد و در این میان مردم باید به بحث ارائه آمار درست همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات درست را ثبت کنند.

وی افزود: سامانه ملی است و زمان ثبت نام ۲۷ مهرماه ادامه دارد و ثبت نام حضوری هم از ۲۸ مهرماه شروع می شود به مدت یک ماه ادامه دارد.