دوره آموزش حرفه ای خبرنگاری در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قربانعلی حسن‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری این دوره آموزشی را تربیت و کادر سازی خبرنگاران انقلابی و متعهد دانست و افزود: نقش آفرینی خبرنگاران آموزش دیده در عرصه رسانه استان و تقویت روحیه بسیجی در بین خبرنگاران از دیگر اهداف این کارگاه آموزش حرفه ای خبرنگاری است.

وی با با بیان اینکه ارتقاء سطح دانش و آگاهی های خوانندگان، موجب افزایش توقعات مردم از مطبوعات شده است، اظهار داشت: درواقع نشریاتی مورد توجه قرار می گیرند که در تمام زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مسائل جدی و کامل را مطرح می کنند.

مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در همین راستا بسیج رسانه استان برگزاری یک کارگاه آموزش حرفه ای خبرنگاری را دردستور کار خود قرار داده است.

حسن زاده ادامه داد: مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در این دوره آموزشی شامل یک قطعه عکس سه در چهار، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی است که علاقه مندان به شرکت می توانند مدارک خود را به بسیج رسانه ای کهگیلویه وبویراحمد واقع در کنگره شهدای استان تحویل دهند.

وی در پایان اضافه کرد: این کارگاه آموزشی طی دو روز و در نیمه اول آبانماه سال جاری برگزار خواهد شد.