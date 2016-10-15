آلودگی هوا در کردستان ۲.۵ برابرحد استاندارد است

ماهان رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: از صبح امروز شنبه به دلیل افزایش میزان ذرات معلق با قطر ۲.۵ میکرون یا (PM ۲.۵) هوای استان به ویژه مرکز استان در شرایط ناسالم برای عموم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه وضعیت هوای ناسالم همواره برای گروه های حساس و عموم مورد اندازه گیری قرارمی گیرد، عنوان کرد: مدتی است وضعیت هوای استان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته و اکثر روزها این وضعیت را تجربه می کنیم.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه دردوشهرستان سنندج و سقز دستگاه سنجش آلودگی هوا وجود دارد بنابراین می توانیم آمار و اطلاعات موجود در این ایستگاه ها را به کل استان تعمیم داده می شود.

رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره حفاظت از محیط زیست کردستان ادامه داد: وضعیت هوای امروز ناسالم برای عموم است که انتظار می رود مردم برای حفظ سلامتی خود از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند تا وضعیت هوا در شرایط سالم قرار می گیرد.