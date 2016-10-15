برنامه جدید تالارهای نمایشی مجموعه تئاتر شهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه جدید تالارهای اصلی، چهارسو، سایه، قشقایی و پلاتو مجموعه تئاتر شهر با گذشت ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) در دهه اول ماه محرم اعلام شد.

در تالار اصلی نمایش «سردار» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی از روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۹:۳۰ با مدت ۱۱۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۵ هزار تومان روی صحنه خواهد رفت. در این اثر نمایشی (به ترتیب ورود) هدایت هاشمی، نسیم ادبی، احمد کاوری، نداکوهی، سید علی صالحی، فریدون محرابی، حسین پاکدل، ناهید مسلمی، میرطاهر مظلومی به عنوان بازیگر حضور دارند.

در تالار چهارسو نمایش «درباره تصویرت از من تجدید نظر کن» به کارگردانی آروند دشت آرای ساعت های ۱۶، ۱۸ و ۲۰:۳۰ با مدت زمان ۱۱۰ دقیقه ، قیمت بلیت ۲۵ هزار تومان و بازی آروند دشت‌آرای، مارین ون هولک، آروشا بیگی، مالته شولتز، دیبا خاتمی، میخائیل بلوس، استوارت دنیسون، آزاده میرزایی روی صحنه می رود.

با پایان گرفتن اجراهای این اثر نمایشی، نمایش «طپانچه خانم» به نویسندگی محمدامیر یاراحمدی، کارگردانی شهاب الدین حسین پور و بازی فریبا متخصص، آرش فلاحت پیشه، محمد نادری، گیلدا حمیدی، حمید رحیمی، محمد صدیقی مهر، غزاله جزایری، علیرضا مؤیدی، مرضیه سهراب، سیماخزاعی، مهدا رزازی در تالار چهار سو به صحنه می رود.

«آخرین انار دنیا» عنوان نمایش جدید دیگری به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی است که از ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۹:۳۰ به مدت زمان ۶۵ دقیقه، قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان و بازی محمدسایبانی، حسین اصیلی، الهام اسکندری، بهنام پانیزه، ساراشاهی، میراث پریدار، سعید عیسایی، وحید فراهانی، النازامینی، فاطمه احسانفر در تالار سایه میزبان علاقه مندان تئاتر خواهد بود.

اما در مرکز مطالعات اجرایی قشقایی سه اثر نمایشی از گروه تئاتر «بزرگراه» در نوبت های مختلف میزبان مخاطبان خواهند بود.

اولین اجرای گروه «بزرگراه» به اجرای نمایش «بریدگی ها» به نویسندگی و کارگردانی رضا شاه بداغی اختصاص دارد که این نمایش از روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه، ساعت ۱۸ با مدت زمان ۵۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان در تالار قشقایی به صحنه می رود. رامونا شاه، پریسا صبورنژاد، ژیلا آل رشاد، نیوشا رحمانیان بازیگران این نمایش هستند.

«زمستان» عنوان نمایش دیگر این گروه به نویسندگی و کارگردانی باقر سروش و بازی شهروز دل افکار، فرزانه سهیلی، سعید زارعی، نسیم اسدپور است که از روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه، ساعت ۱۹:۱۵ با مدت زمان ۵۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان در تالار قشقایی پذیرای مخاطبان است.

سومین اجرای گروه «بزرگراه» نیز به نمایش «گور به گور» به نویسندگی میثم فرهمندیان و کارگردانی حمید مرادویسی اختصاص دارد. این نمایش هم از روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه، ساعت ۲۰ با مدت زمان ۵۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان روی صحنه می رود. محمد صادق ملک، الهه شه پرست، نازنین بابایی، رضا سلیمان تاشبازیگران نمایش هستند.

در پلاتو اجرا مجموعه تئاترشهر نیز از روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه نمایش «آنکه گفت آری آنکه گفت نه» با برداشتی آزاد از متن برتولت برشت به نویسندگی حسین جمالی و کارگردانی مجید رحمتی روی صحنه خواهد رفت. در این اثر نمایشی که از تاریخ یاد شده ساعت ۱۸ با مدت زمان ۵۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۲ هزار تومان به صحنه می رود، علی کی منش، مسیح کاظمی، عرفان احمدزاده، امیرحسین رضایی، سهراب حیدری، فیروز غلام حضرتی به عنوان بازیگر حضور دارند.