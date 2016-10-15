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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۰۹

برای حضور در رقابت‌های جهانی؛

۱۲ فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

۱۲ فرنگی‌کار به اردوی تیم ملی دعوت شدند

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با حضور ۱۲ کشتی‌گیر از روز ۸ آبان ماه در خانه کشتی تهران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که برای حضور در رقابت‌های جهانی در اوزان غیر المپیکی تا روز ۱۷ آبان ماه برگزار می‌شود به شرح زیر است:

۶۶ کیلوگرم: مهدی زیدوند، محمد الیاسی (خوزستان)
۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد (اردبیل) عظیم گرمسیری (خوزستان) محمدعلی گرایی (فارس) فرشاد بلفکه (لرستان)
۷۵ کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) پژمان پشتام (تهران)
۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان (البرز) رامین طاهری، آرمان علیزاده (خوزستان) مهدی فلاح (تهران)
سرمربی: علی اشکانی
مربیان: فرهاد اسماعیل نژاد (مازندران) مهرزاد اسفندیاری فر (خوزستان)
ماساژور: محمد علیزاده
سرپرست: محمد دلیریان

رقابت‌های جهانی در اوزان غیر المپیکی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 3795341

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