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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۲۰

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش کردستان:

۶۰۰ بسته ورزشی در مدارس ابتدایی کردستان توزیع شد

۶۰۰ بسته ورزشی در مدارس ابتدایی کردستان توزیع شد

سنندج – معاون تربیت بدنی و سلامت مدیرکل آموزش و پرورش کردستان از توزیع ۶۰۰ بسته ورزشی در مدارس ابتدایی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش کردستان، افشین خوش گوار اظهار داشت: ۶۰۰ بسته ورزشی شامل تجهیزات مورد نیاز درس تربیت بدنی برای توزیع در مدارس ابتدایی به شهرستان ها و مناطق استان ارسال شد.

وی کیفیت بخشی درس تربیت بدنی را یکی از برنامه های اصلی اولویت دار این معاونت دانست و گفت: در این راستا با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس ۶۰۰ بسته ورزشی به مدارس ابتدایی سراسر استان کردستان ارسال شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت مدیرکل آموزش و پرورش کردستان عنوان کرد: این بسته های ورزشی شامل توپ رشته های مختلف ورزشی، طناب، حلقه هولاهوپ، راکت تنیس روی میز و تشک ورزشی است.

وی با اشاره به موفقیت های حوزه تربیت بدنی آموزش و پرورش استان کردستان، عنوان کرد: خوشبختانه به دنبال اقدامات صورت گرفته در حوزه نرم افزاری دانش آموزان استان کردستان در مسابقات کشوری عناوین خوبی را کسب کرده اند و انتظار می رود که این موفقیت ها ادامه داشته باشند.

خوش گوار گفت: با افزایش امکانات سخت افزاری می توان زمینه را برای موفقیت های بهتر فراهم کرد و انتظار می رود که بتوانیم برای سایر مدارس سطح استان نیز امکانات بهتری برای فعالیت های ورزشی را فراهم کنیم.

کد مطلب 3795342

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