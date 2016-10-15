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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۱۹

طی یک هفته گذشته؛

تصادف در جاده های زنجان ۴۸ کشته و مصدوم بر جای گذاشت

تصادف در جاده های زنجان ۴۸ کشته و مصدوم بر جای گذاشت

زنجان- رئیس پلیس راه اسان زنجان گفت: تصادف در جاده های استان زنجان ۹ کشنته و ۳۹ مصدوم بر جای گذاشت.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساعت ۲۳.۳۰ شامگاه جمعه برخورد کامیون با خودرو پرای در آزاد راه زنجان به قزوین سه نفر مصدوم و یک نفر کشته شد. 

وی علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب راننده کامیون اعلام کرد. 

رئیس پلیس راه استان زنجان همچنین از برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با عابر پیاده در محور ابهر به تاکستان خبر دادو اظهار کرد: در این تصادف راکب موتور سیکلت به علت نداشتن کلاه ایمنی در دم فوت کرد. 

شیر محمدی گفت: متاسفانه طی هفته گذشته و چهار روز که تعطیلات بود ۹ نفر در جاده های استان زنجان جان جود را از دست دادندو ۳۰ نفر مصدوم بودند که از این تعداد ۱۲ نفر در کما هستند. 

وی با بیان اینکه  طی یک هفته گذشته بیشترین تصادفات در محور زنجان به  ماهنشان بوده است، تصریح کرد: علت بیشتر تصادفات در جاده های طی این بازه زمانی توجه نکردن به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است. 

کد مطلب 3795345

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