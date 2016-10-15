اعلام آخرین مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد/ انتخاب رشته ۷۵هزار نفر

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی داوطلبان‌ شرکت‌کننده در آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد سال ۹۵ که در جلسه آزمون حاضر بوده اند می توانند در این مرحله شرکت کنند.

وی افزود: تاکنون ۷۵ هزار و ۹۸۲ داوطلب نسبت به انتخاب رشته کدرشته های جدید و یا تکمیل ظرفیت برخی کدرشته های آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ اقدام کرده اند.

مشاور عالی سازمان‌ سنجش‌ آموزش کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام کدرشته های جدید و با توجه به ظرفیت های قبلی در مجموع تعداد ۸۴ هزار و ۲۰۰ نفر ظرفیت برای تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۵ در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: داوطلبان واجد شرایط می توانند نسبت به انتخاب ۲۰ کدرشته محل از میان کدرشته های اعلام شده اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد سال‌ ۱۳۹۵ هستند لازم است در زمان ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته نسبت به واریز وجه مربوط از طریق سیستم پرداخت اینترنتی اقدام کنند.