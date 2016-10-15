محمدرضا الیاسی در گفت‌وگو با مهر بابیان اینکه در جلسه این هفته صحن شورای شهر همدان علاوه بر اعضای شورا، شهردار و معاونان برنامه ریزی و اداری مالی شهردار حضور داشتند، گفت: طبق مصوبه این جلسه، از ماه آینده حقوق پرسنل و کارکنان شهرداری از رده های پایین به بالا پرداخت می شود و طبق این مصوبه حقوق کارکنان به ترتیب از نیروهای خدماتی، شرکتی، قراردادی، پیمانی و رسمی پرداخت و در آخر حقوق مدیران واریز خواهد شد.

وی با انتقاد از معوقه پرداخت حقوق کارکنان شهرداری اظهار داشت: بخشی از نیروهای شهرداری حدود دو ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند و باید پرداخت حقوق همزمان صورت پذیرد.

محمدرضا الیاسی با اشاره به اینکه تعدادی از کارکان شهرداری حداقل حقوق را دریافت می کنند، افزود: نحوه پرداخت حقوق در شهرداری بخشی به مدیریت منابع مالی و بخشی نیز به نحوه درآمدی بر می گردد که این موارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

الیاسی با تاکید بر اینکه اولویت پرداخت حقوق باید پرسنل با حداقل حقوق باشد، اضافه کرد: باید با مدیریت واحد تعادلی بین پرداخت حقوق سازمانهای زیرمجموعه شهرداری ایجاد شود تا همه کارکنان سازمانها همزمان حقوق دریافت کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که منابع مالی شهرداری برای پرداخت حقوق کفاف نمی دهد می توان حداقل ابتدا بخشی از حقوق را پرداخت کرد تا همه افراد همزمان مزد خود را دریافت کنند.