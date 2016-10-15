چاپ ۲۰ عنوان کتاب در استان کرمانشاه طی سه ماهه دوم سال ۹۵

پیمان جسری در گفتگو با خبرنگار مهر از چاپ ۲۰ عنوان کتاب در استان کرمانشاه طی سه ماهه دوم امسال خبر داد و گفت: تیراژ این کتاب ها ۱۴ هزار و ۶۰۰ جلد بوده است.

وی افزود: خوشبختانه اکثر کتاب هایی که مجوز چاپ گرفته اند شده توسط انتشارات سطح استان کرمانشاه چاپ شده که این خود باعث رونق حوزه نشر می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: از ۲۰ عنوان کتاب چاپ شده ۷ عنوان مربوط به تیر ماه، ۵ عنوان مربوط به مرداد ماه و ۸ عنوان مربوط به شهریور ماه بوده است.

وی افزود: از نظر موضوعی نیز از تعداد کتاب های چاپ شده، ۵ عنوان کتاب در زمینه های علوم اجتماعی و سیاسی و تاریخی ۶ عنوان کتاب در حوزه ادبیات و رمان، ۱ عنوان در حوزه مذهبی، ۱ عنوان کتاب های حوزه دفاع مقدس، ۱ عنوان ورزش و ۲ عنوان کتابهای علمی بوده است و مابقی کتاب ها نیز مربوط به موضوعات دیگری بوده اند.

جسری خاطر نشان کرد: این تعداد کتاب اعلام وصول شده غیر از کتاب هایی است که شابک و فیپا و مجوز گرفته اند. چرا که تعدادی از کتاب هایی که مجوز دریافت کرده اند هنوز به چاپ نرسیده است.

وی کتاب را مایه رشد و توسعه جامعه دانست و قرار گرفتن کتاب در سبد خانواده ها را شرط اساسی برای رسیدن به این هدف عنوان کرد.

سرپرست معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: باید زمینه ای فراهم کنیم تا خانواده ها به جای استفاده بی رویه از ابزارهای ارتباطی از جمله تبلت و موبایل از کتاب استفاده کنند.

وی افزود : باید از کتاب برای ارتقاء فرهنگ انقلاب و پویایی آن بهره ببریم و از آن ذخیره ای بسازیم تا نسل های آینده از آن بهره مند شوند.

لازم به ذکر است، در نیمه اول امسال نیز ۳۵ عنوان کتاب در استان کرمانشاه به چاپ رسیده بود.