به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امان‌الله علیمرادی جمعه شب در یازدهمین یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان با گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: نعمت برگزاری یادواره شهدا نعمت بزرگی است خوشا به حال کسانی که خداوند این لطف و رحمت را نصیب شان کرده است. هم به فکر برگزاری این مجالس هستند و هم در برگزاری آن همت و زمان صرف می‌کنند.

وی افزود: این یادواره‌ها مایه تسلی خاطر خانواده شهدا و جلب رحمت حق برای خانواده های شهدا می‌شود و این برگزاری حاکی از نظر رحمت خداوند به ما است.

وی با بیان اینکه اگر رحمت خداوند نبود برگزاری این مجالس و شرکت در آن میسر نمی شد، یادآور شد: مجالس و محافل زیادی در عالم وجود دارد و انگیزه‌های مختلفی برای برپایی مجالس وجود دارد، اما اینگونه مجالس با محوریت شهدا و در گرامیداشت یاد کسانی که جان خود را در راه خدا تقدیم کرده اند برگزار شده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه شهدا راه امام‌حسین (ع) را عملاً طی کردند نه در شعار و زبان، تصریح کرد: باید قدرشناس باشیم که خداوند به ما اینگونه نظر دارد.

حجت الاسلام علیمرادی عنوان کرد: تا جان ما با این مجالس پیوند دارد و تا برگزاری یادواره های شهدا برای ما اهمیت دارد معلوم می‌شود لطف خداوند برای ما وجود دارد، اما اگر خدای نکرده کار ما به جایی رسید که نسبت به شهدا و راه و اهداف آنها بی‌تفاوت بودیم معلوم می شود خداوند نظر لطف و عنایت خود را از ما برداشته است و خداوند آن روز را نیاورد که نسبت به آرمانهای شهدا بی تفاوت باشیم.

وی ادامه داد: خداوند کسانی که در معادلات عملکردی خود برای شهدا نقشی قائل نیستند را هدایت کند، این افراد باید در دنیا و آخرت پاسخگو باشند.

لزوم امر به معروف مسئولانی که نسبت به ارزش های شهدا بی اعتنا هستند

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه هیچکس حق ندارد نسبت به راهی که امام‌حسین (ع) جلوی شهدا گذاشته و شهدا این راه را رفته اند و خانواده های شهدا عزیزانشان را در این راه داده‌اند بی‌تفاوت باشد، تأکید کرد: اگر مسئولی نسبت به این ارزش‌ها بی‌ اعتنایی کرد، همه وظیفه دارند امر به معروف و نهی‌ از منکر کنند چون اینها ارزشها است که همه باید پاسداری کنند.

حجت الاسلام علیمرادی با تأکید بر اینکه راه و رسم شهدا باید به جوانان و نوجوانان نشان داده شود، افزود: اول مدافع خون شهیدان خداست، شهیدان زنده‌اند و ما را می‌بینند و نه تنها شاهد رفتار ما هستند بلکه شاهد نیات و باطن ما هستند و شهود ملکوتی دارند.

وی ابراز داشت: شهیدان ناظر هستند و می‌بیند که مسئولان راه امام شهیدان را ادامه می‌دهند یا راه دشمنان امام را ادامه می‌دهند. آنجا که راه آنها ادامه می یابد بشارت می دهند که این راه راه هدایت است و خوفی در آن نیست ولو اینکه بیگانه هم رعد و برقی بزند و استکبار ترسی ایجاد کند.

وی تصریح کرد: شهدا از جوان دخنر و پسری که حافظ دین و نماز و عفاف و حجاب خود است خشنود هستند. چون زنده اند برای او دعا و طلب خیر می کنند.

حجت الاسلام علیمرادی با بیان این مطلب که ملت ایران ملت جهاد و شهادت است، تصریح کرد: نباید برای به دست آوردن قدرت و متاع دنیا پا روی آرمان‌های شهدا گذاشت.

وی در ادامه گفت: شهدا «عند ربهم یرزقون» هستند و شهید در محضر خدا جای دارد بین شهید و خدا جدایی نیست؛ رضای شهید رضای خدا است و برعکس.

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جوانان و سایر اقشار می توانند به مقام عند ربهم برسند، ابراز داشت: اگر همه افراد و جوانان و مسئولان به همه گناهان نه بگویند به مقام شهدا نزدیک می‌شوند، آنچه که شهیدان را به این مقام رسانده، مجلس اباعبدالله‌الحسین (ع) است.

علیمردای با اشاره به زیارت عاشورا اظهار کرد: زیارت عاشورا اساس‌نامه و نظام نامه ادامه راه امام‌حسین (ع) است.

پیروی از امام حسین (ع) افراد را از انحرافات مصون می دارد

وی بیان کرد: اولین گام در راه سیدالشهدا این است که خود را همواره در محضر آن حضرت ببینیم؛ شهداء اولین قدمشان این بود. کسی که خود را در محضر امام ‌حسین (ع) ببیند شیاطین به او نزدیک نمی شوند، گرفتار انحراف سیاسی، اقتصادی، اخلاقی نمی‌شود که اگر این انحرافات ایجاد شد، بدانیم که بین او و امام‌ حسین (ع) جدایی افتاده است.

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: کسی که خون سیدالشهدا (ع) را در رگ خود دید، مرعوب قدرتهای بیگانه نمی شود و شعار «هیهات منا الذله» روح و جان او را سیراب می‌کند. امام راحل(ره) فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند به شرطی که ما خود را در محضر امام‌ حسین (ع) ببینیم.

حجت الاسلام علیمرادی قدم دوم در راه سیدالشهدا (ع) را عزادار آن حضرت بودن دانست و گفت: ظاهر و باطن باید عزادار باشد، باید همواره عزادار امام حسین (ع) باشیم به ویژه در ایام محرم و صفر؛ ما برای هدایت نیاز داریم که جانمان عزدار امام حسین (ع) باشد.

وی با بیان اینکه نسبت به امام ‌حسین (ع) باید رابطه‌مان را تعریف کنیم، افزود: در این جمله جایگاه خود را مشخص می کنیم «انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم» و شهدا این حرف را زدند و به آن عمل کردند.

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: نوجوان دختر و پسر وقتی می‌داند که بی‌عفتی نقشه دشمن است اگر به نقشه دشمن عمل کند از راه امام‌ حسین(ع) منحرف شده است؛ این جمله مربوط به همه هم می شود و اگر «سلم لمن سالمکم» شدیم روز قیامت مشمول شفاعت امام حسین(ع) خواهیم شد.