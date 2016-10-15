به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جهانی کشتی در سالهای اخیر همواره به صورت سنتی در اواخر ماه آگوست و اوایل سپتامبر برگزار میشد. بر این اساس اتحادیه جهانی کشتی تصمیم گرفت با توجه به برگزاری المپیک جوانان در سال ۲۰۱۸ و بازیهای مشترک المنافع و پان آمریکن در سال ۲۰۱۹ و همچنین به منظور بهینهسازی تماشاگران و افزایش مشارکت، رقابتهای جهانی در این سالها در ماه اکتبر برگزار شود.
«نناد لالوویچ» رئیس اتحادیه جهانی کشتی با تایید این خبر گفت: کشتیگیران و طرفداران بسیاری در این سال ها درگیر این مسابقات هستند و ما باید به نیازهای شرکای خود نیز توجه کنیم و هر گونه برنامهریزی ما با ورزشهای دیگر هماهنگ باشد.
همچنین براساس برنامه ریزی اتحادیه جهانی مسابقات جام جهانی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی، پس از رقابتهای جهانی و نزدیک به پایان سال میلادی (ماه دسامبر) برگزار خواهد شد. بدین ترتیب با توجه به برگزاری رقابتهای المپیک در سال ۲۰۱۸ میلادی، رقابت های قاره ای در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز در اوایل سال انجام می شود.
بر اساس تقویم اتحادیه جهانی کشتی، مسابقات جهانی سال ۲۰۱۷ نیز در آخر ماه اگوست و اوایل سپتامبر در پاریس پایتخت فرانسه و رقابتهای جهانی ۲۰۱۸ در روزهای ۲۲ تا ۲۸ اکتبر در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار خواهد شد.
همچنین مسابقات جام جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی در بهمن و اسفندماه سال جاری به ترتیب در رشتههای آزاد و فرنگی در تهران برگزار می شود. این رقابتها در سال ۲۰۱۸ میلادی در ماه دسامبر در رشته کشتی آزاد( ۱۵ و ۱۶ دسامبر) در لاوسیتی آمریکا انجام خواهد شد و هنوز میزبان مسابقات فرنگی که در همین ماه ( ۱ و ۲ دسامبر) برگزار می شود، مشخص نیست.
طبق برنامه ریزی اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۱۹ میلادی، مسابقات جهانی مانند سال قبل در ماه اکتبر ( ۷ تا ۱۳ اکتبر) و رقابتهای جامهای جهانی فرنگی( ۳۰ نوامبر و ۱ دسامبر) و آزاد (۱۴ و ۱۵ دسامبر) برگزار خواهد شد که هنوز میزبان این رقابتها مشخص نشده است.
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