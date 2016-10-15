به گزارش خبرگزاری مهر؛ حسین امیرعبداللهیان با بیان اینکه مداخلات فزاینده نظامی و امنیتی آمریکا وضعیت منطقه را به شدت ناپایدار کرده است، گفت: حمله آشکار نظامی اخیر آمریکا در یمن با هدف جلوگیری از شکست فاحش نظامی و سیاسی عربستان سعودی در این کشور صورت گرفت.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل بر همین اساس تصریح کرد: هم زمان در موصل عراق، کاخ سفید در صدد نجات داعش و کمک به انتقال فوری آنها به سمت سوریه است.

وی در ادامه با یادآوری این مطلب که در حلب کار تروریست ها تمام بود، بیان داشت: با این حال آمریکا با تحرک سیاسی فشرده و پیگیری مجدد طرح «آتش بس هدفمند» برای نجات تروریست ها و مسلحان بی مسئولیت تلاش کرده و برای تحقق آن دست و پا می زند.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در پایان خاطرنشان ساخت: سخن گفتن آمریکا از پلان دو یعنی توسل به زور، شروع خطای بزرگ استراتژی کاخ سفید در قبال سوریه است لذا به مدافعان تروریسم هشدار می دهیم به عواقب رفتار خود بیاندیشند و دست از کشتار مردم منطقه با توسل به تیغ تروریست های تکفیری بردارند.