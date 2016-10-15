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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۱۶

هفته گذشته انجام شد:

انجام ۲۰ عملیات امداد در البرز/۴۴ نفر دچار حادثه شدند

انجام ۲۰ عملیات امداد در البرز/۴۴ نفر دچار حادثه شدند

کرج - معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز از انجام ۲۰ عملیات امداد و نجات طی هفته گذشته در استان خبر داد.

داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: هفته گذشته ۲۰ عملیات امدادی توسط نیروهای امدادگر جمعیت هلال احمر استان انجام شد.

رجبی در ادامه اضافه کرد: امدادگران و نجاتگران هلال احمر استان اقدام به امداد رسانی به ۴۴ نفر حادثه دیده کردند.

وی با اشاره به آسیب دیدگی ۴۴ نفر در حوادث هفته گذشته، گفت: ۳۸ مورد حادثه جاده ای و ۶ مورد خدمات حضوری توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز تاکید کرد: از مجموع ۴۴ نفری که در حوادث هفته گذشته آسیب دیدند، ۱۵ نفر مصدوم شدند که ۱۳ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۲ نفر دیگر نیز به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

رجبی گفت: نیروهای امدادی و سامانه ۱۱۲ در سراسر استان به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی و پاسخگویی به هموطنان است.

کد مطلب 3795354

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