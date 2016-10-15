شکارچیان ۴۲قطعه کبک در شاهرود دستگیر شدند

صمد جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه اندازه مجاز برای پروانه شکار کبک در این فصل سه قطعه برای هر نفر است، ابراز داشت: این شکارچیان ۳۳ قطعه کبک فراتر از میزان مجاز در فصل شکار پرندگان، شکار کرده‌اند که این امر قطعاً در زمره تخلف‌های شدید محیط زیستی قرار دارد.

وی بابیان اینکه این شکارچیان در منطقه مجن شاهرود دستگیرشده‌اند، افزود: از شکارچیان سه اسلحه ساچمه زنی و مقدار قابل‌توجهی فشنگ کشف و ضبط‌شده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط‌زیست شاهرود بابیان اینکه متخلفان به مراجع قضایی ارجاع داده‌شده‌اند، گفت: ضرر و زیان این شکار و متعلقات آن بیش از شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه نقدی برای متخلفان به همراه خواهد داشت.

جلالی افزود: شکارچیان غیرمجاز همچنین در انتظار جرائم کیفری نیز خواهند بود.

وی همچنین بیان داشت: با توجه به فصل سرما و کمبود غذا برای حیوانات به‌خصوص در مناطقی مانند مجن که در پای کوه قرار دارند، انتظار می‌رود که مردم همراهی بیشتری را نسبت به محیط‌زیست و حیوانات گرسنه داشته باشند اما متأسفانه بعضاً شاهد این قبیل قتل‌عام‌ها در محیط‌زیست هستیم که انگیزه‌ای جز خودخواهی ندارند.

رئیس اداره محیط‌زیست شاهرود همچنین گفت: از مردم می‌خواهیم تا نسبت به دورریز باقی‌مانده غذایشان برای پرندگان اقدام و موارد تخلف محیط زیستی و شکار را نیز به مراجع مربوطه اطلاع دهند چراکه همراهی یگان حفاظت و مردم می‌تواند ثمرات ویژه‌ای را برای محیط‌زیست داشته باشد.