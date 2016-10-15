ثبت نام ۱۰۱ هزار نفر در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ساعت ۲۴ امشب ۲۴ مهرماه پایان می پذیرد و ظرفیت اعلام شده در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ هزار نیروی پیمانی است.

وی یادآور شد: تاکنون تعداد ۱۰۱ هزار و ۵۱۷ داوطلب شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شده اند.

توکلی اظهار داشت: متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۹۵ می توانند از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در این آزمون ثبت نام کنند.

وی گفت: همچنین داوطلبانی که قبلاً در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های علوم پزشکی ثبت‌نام کرده اند، با توجه به شرایط و ضوابط و رشته‌ها و شغل محل های آزمون استخدام وزارت آموزش و پرورش، در صورت علاقمندی می‌توانند فرم خود را ویرایش کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: داوطلبان می توانند با مراجعه به قسمت ویرایش، نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و یا تغییر آزمون خود از ثبت‌نام قبلی به ثبت‌نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش اقدام کنند.

توکلی تاکید کرد: تاریخ برگزاری آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت آموزش و پرورش روز جمعه ۲۱ آبان ماه است.