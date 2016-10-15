وعده ای که بازار لوازم خانگی را راکد کرد

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: لوازم خانگی یکی از بازارهای مهمی است که مردم همواره به آن توجه و سر و کار دارند، این بازار که مملو از اجناس داخلی و خارجی است در سالهای اخیر آنچنان با قیمتهای نجومی برندهای معتبر مواجه بوده که مردم را برای تهیه مایحتاج خود دچار مشکل و خیلی ها را از خرید بخشی از لوازم مورد نیاز خود منصرف کرده است.

سال گذشته بدلیل رکود در بازار، دولت خواست با تزریق وام خرید خودرو و خرید لوازم خانگی ایرانی وضعیت رکود این دو بازار را بهبود بخشد، وام خرید خودرو اعطا شد ولی در بازار لوازم خانگی که بدنه آن را مردم و بازاریان تشکیل می دهند این قول به گفته بازاریان شیراز به مرحله اجرا نرسیده تا رکودی که دامن این بازار را گرفته بود بیشتر شود.

مردم که چشم انتظار وامی برای خرید کالای ایرانی بودند همچنان از خرید دست نگه داشته اند و بازار لوازم خانگی دچار رکود شدیدتری شد.

این انصراف مردم از خرید و در عین حال مشکل قاچاق کالا باعث شد در شیراز تعدادی از واحدهای لوازم خانگی تعطیل یا ورشکسته شوند.

در این رابطه رئیس اتحادیه صنف لوازم خانگی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تا موضوع کالای قاچاق حل نشود بازار فروش لوازم خانگی همچنان دارای رکود است. حل مشکل کالای قاچاق نیز نیازمند زیرساخت مناسب است.

وعده وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی که قرار بود به مردم بدهند، باعث تعطیلی سه واحد صنفی و ورشکستگی هشت واحد صنفی دیگر در شیراز شدعلی شیرازی تاکید کرد: برای حل مشکل کالای قاچاق دو راه حل مناسب است، اول اینکه تمام کالای وارداتی لب مرز کنترل شود و از همان ابتدا جلوی ورود کالای قاچاق گرفته شود و دوم اینکه قیمت کالای قاچاق و شرکتی این همه تفاوت نداشته باشد تا جایی که قیمت جنس شرکتی ۱۰۰ درصد گرانتر از کالای قاچاق است.

وی ادامه داد: مثلا قیمت تلویزیون ال ای دی ۴۸ اینچ یک برند خارجی قاچاق در بازار یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است در صورتی که قیمت شرکتی همین برند با تفاوت داشتن کارت گارانتی، در بازار سه میلیون و ۲۰۰هزار تومان است.

رئیس اتحادیه صنف لوازم خانگی شیراز عنوان کرد: اخیرا مسئولان استانداری، تعزیرات و اتاق بازرگانی قول مساعد دادند که مشکل کالای قاچاق را حل کنند.

شیرازی تشریح کرد: وام ۱۰ میلیون تومانی خرید کالای ایرانی که قرار بود به مردم بدهند و هنوز ندادند نیز دلیل مضاعفی بر رکود بازار لوازم خانگی است و این رکود در شهر شیراز باعث تعطیلی سه واحد صنفی و ورشکستگی هشت واحد صنفی دیگر شده است.

رئیس اتحادیه صنف لوازم خانگی متذکر شد: بزرگترین بازو و کمک دولت بازار است، در سالی که بنام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل است بازار کالا ایرانی را حمایت عملی کنید که از این رکود خارج شود.