رایزنی «دی میستورا» و «اشتاین مایر» درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امورخارجه آلمان در تماس تلفنی با استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل در امور سوریه گفتگو کرد.

محور گفتگوی اشتاین مایر و دی میستورا درباره آخرین تحولات سوریه و آتش بس در حلب اعلام شده است.

این در حالی است که از امروز مذاکرات بین المللی سوریه در لوزان سوئیس آغاز می شود.

در این نشست وزرای خارجه آمریکا و روسیه با هم دیدار کرده و پس از آن وزرای امور خارجه ایران، ترکیه، عربستان و قطر با حضور دی میستورا در این نشست حضور خواهند داشت.