آزمون اصلح برای رد صلاحیت ها سال آینده برگزار می شود

محمود مهرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در باره ی برگزاری مجدد آزمون ارزیابی صلاحیت حرفه ای افرادی که در این آزمون موفق نشده اند، گفت: برگزاری این آزمون درست منطبق با چیزی بود که در اطلاعیه آزمون استخدامی اعلام شده بود.

وی افزود: ۲هزار و ۹۰ نفر از طریق آزمون استخدامی بدون سهمیه و ۷۳۳ نفر سهمیه‌ای وارد دانشگاه شدند که از ۲هزار و ۹۰ نفر، هزار و ۴۰۱ نفر احراز قطعی شدند و صلاحیت ۶۱۲ نفر به صورت مشروط تایید شد که این افراد هم وارد آموزش و پرورش خواهند شد و البته باید بار دیگر در آزمون صلاحیت شرکت کنند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: اما صلاحیت ۷۷ نفر در آزمون تایید نشد که البته این افراد فرصت استخدام را از دست نمی‌دهند، ولی حتماً باید در آزمون شرکت کنند. از سوی دیگر از ۷۳۳ نفری که بدون آزمون و با سهمیه وارد شدند؛ ۶۵۴ نفر احراز صلاحیت شدند و صلاحیت ۲۳ نفر به صورت مشروط محرز شد، اما صلاحیت ۵۶ نفر احراز نشد. بنابراین جمع کسانی که صلاحیت‌شان رد شد؛ ۱۳۳ نفر بود.

وی تصریح کرد: برای آغاز سال تحصیلی آینده باید تدارک آزمون اصلح را برای افراد رد صلاحیت شده فراهم کنیم.

مهرمحمدی بیان کرد: این افراد امسال به عنوان معلم نتوانستند وارد مدارس شوند و باید یکبار دیگر در آزمون جامع شرکت کنند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: امتیازهایی که باید بیاورند بدین شرح است؛ افرادی که سهمیه نداشتند، باید نمره بالای ۶۵۰ کسب کنند و اگر نمره زیر ۵۰۰ و کمتر از ۲۵ درصد در آزمون کتبی داشته باشند رد صلاحیت می شوند.

وی تاکید کرد: همچنین اعتراض افرادی که نمره بالای ۵۰۰ آورده و رد صلاحیت شده اند قابل بررسی است.