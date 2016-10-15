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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۵

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان خبرداد:

تردد ۲ میلیون خودرو در جاده های استان زنجان

تردد ۲ میلیون خودرو در جاده های استان زنجان

زنجان- مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: دو میلیون و ۱۵۷ هزار و ۹۵۲ خودرو طی ۱۸ مهرماه تا ۲۳ در جاده های زنجان تردد کردند.

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، به  تعداد تردد ها در جاده های استان زنجان از ۱۸ مهرماه تا ۲۳ در جاده های استان زنجان اشاره کردو افزود: طی این بازه زمانی دو میلیون و ۱۵۷ هزار و ۹۵۲ خودرو در جاده های استان تردد کردند. 

وی اظهار کرد: در این میان بیش از ۹۵ درصد از تردد ها در جاده های استان زنجان مربوط به وسایل نقلیه سبک است. 

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: بیشترین تردد در آزادراه زنجان ـ قزوین در روز ۱۹ مهرماه صورت گرفت.

خوشکام با بیان اینکه طی هفته گذشته حدود هفت‌هزار و ۵۰۰ مورد تخلف سرعت غیرمجاز در محورهای استان  زنجان به وقوع پیوسته است، افزود: میزان تردد در جاده های استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. 

کد مطلب 3795387

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